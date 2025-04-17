В аэропортах Владикавказа, Грозного и Астрахани ввели временные ограничения

В аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 18.30 МСК введены в аэропорту Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA). Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.52 МСК введены также в аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO), Грозный (Северный; URMG)", - говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения были введены 16 апреля в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. До этого силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников, в том числе один – над московским регионом. Сегодня также поступило сообщение о введение ограничений в аэропорту Волгограда, однако в 17.22 по МСК они были отменены.