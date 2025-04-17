Роскомнадзор рассказал о причине сбоя в работе Telegram

В Роскомнадзоре заявили о сбое в инфраструктуре сервиса, что и послужило причиной сбоя в работе Telegram.

"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на инфраструктуре сервиса", - цитирует Роскомнадзор РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) заметил проблемы с мессенджером в 19.30. К тому времени было зафиксировано около 6 тыс. обращений.

Особенно сильно жаловались пользователи из Челябинской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга, Крыма и Узбекистана. Позднее Роскомнадзор сообщил, что на неработающий Telegram жаловались по всему миру - в частности, в Германии, Болгарии, России и Испании.

Больше половины сообщили о проблемах в целом с приложением, четверть заявила о плохой работе оповещений, а каждый пятый на сбой сайта.