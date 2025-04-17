Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Курской области

Бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов отправится под арест на два месяца. Меру пресечения вынес Мещанский суд Москвы.

Защита просила суд избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, однако Дедова все же арестовали. Свою вину он не признает.

Ранее стало известно о задержании экс-главы Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-губернатора уже отправили под арест.