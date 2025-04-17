Предотвращен теракт на концерте Павла Воли в Пятигорске – источник

Силовики предотвратили теракт на концерте юмориста Павла Воли в Пятигорске, который планировал осуществить сторонник "Исламского государства"*, передает Telegram-канал "112".

По данным канала, концерт должен был пройти 16 апреля во дворце культуры "София". В этот момент пожар в заведении собирался устроить 24-летний уроженец Таджикистана, который, якобы, действовал по заданию "ИГ"*. Мужчина изготовил три коктейля Молотова и за неделю до концерта посетил дворец, сделал его фото и видео, материалы направил кураторам.

Сейчас подозреваемый задержан, у него в квартире нашли зажигательные устройства и холодное оружие. Возбуждено уголовно дело по статье "Подготовка к теракту".

Концерт Павла Воли был отменен "по техническим причинам" за несколько часов до начала.

*"ИГ", "Исламское государство" – террористическая организация, запрещена в России