Башар Асад вывез из Сирии секретные материалы и деньги – СМИ

Экс-президент Сирии Башар Асад, покидая свою страну после переворота, вывез значительный объем секретной информации на ноутбуках и жестких дисках, передает Reuters. Также он вывез около полумиллиона долларов наличными. Сообщается, что новые власти пытаются вернуть эти деньги.

По данным издания, советник Асада зафрахтовал частный джет, на котором в ОАЭ были перевезены ценные вещи семьи экс-президента, в том числе предметы искусства. Самолет совершил по меньшей мере четыре рейса за двое суток до падения режима Асада.

На вывезенных носителях может быть информация о финансовых делах режима, в том числе сведения об офшорах, счетах, иностранных партнерах.

Напомним, после того, как оппозиционные силы захватили власть в Сирии, Башар Асад с семьей вылетел в Россию, где ему было предоставлено политическое убежище.