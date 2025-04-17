Захарова: Россия ответит на действия Эстонии в Балтийском море

Россия примет меры в случае нападения на российские суда в Балтийском море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в Эстонии вступили в силу поправки, позволяющие ВМС страны применять силу против иностранных гражданских судов.

"В случае, если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства - члена НАТО", - цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, предложения закрыть Балтийское море для российских судов звучат в европейских странах уже несколько лет. Так, в 2023 году к этому призывал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector.

В МИД РФ в ответ заявили, что Балтика никогда не превратится во внутреннее море Североатлантического альянса, люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги это "прекрасно понимают".