В Кизеле отремонтируют дом, пострадавший от взрыва

Администрация Кизела ищет подрядчика для капитального ремонта жилого дома по ул. Ленина, 34, поврежденного из-за взрыва бытового газа, сообщает "Ъ".

Максимальная цена контракта составляет 18,6 млн руб. Подрядчик должен отремонтировать кровлю, несущие конструкции, заменить инженерные сети. Начать работы необходимо не позднее 2 июня 2025 года, завершить - 29 октября 2025 года.

Взрыв произошел 22 августа 2024 года. По информации СКР региона, двое жильцов квартиры, будучи пьяными решили демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газа, воспламенение и взрыв. Один из жильцов получил травмы и был госпитализирован. Пострадавшего доставили в Ожоговый центр Перми в состоянии средней степени тяжести.

Второй мужчина некоторое время числился пропавшим. Однако позже его нашли полицейские. Выяснилось, что мужчина выбрался из завалов самостоятельно и бродил по улицам.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).