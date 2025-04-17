В 2025 году 25 почтовых отделений Вологодчины модернизируют

Георгий Филимонов: 25 отделений «Почты России» приведем в порядок на территории Вологодской области в 2025 году

На Вологодчине продолжают работу по модернизации почтовых отделений. На оперативном совещании в областном Правительстве под председательством Губернатора Георгия Филимонова обсуждали задачи в этой сфере на 2025 год..

«Мы идем навстречу «Почте России», а компания идет навстречу региональной власти. Мы запланировали в этом году совместную программу не менее грандиозную, чем в прошлом. Александр Михайлович Мордвинов ведет эту работу. Всего в этом году на территории области приведем в порядок 25 почтовых отделений. Из них 12 – за счет средств «Почты России» и 13 – за счет областного бюджета», - сообщил Георгий Филимонов.

За счет средств компании в этом году запланировано возвести 11 новых быстровозводимых конструкций почтовых отделений и выполнить ремонт одного объекта. Областные власти в 13 отделениях проведут косметический ремонт. Сейчас идет проработка совместной программы уже на 2026 год. Предварительно, в следующем году капитальный ремонт ждет 10 почтовых отделений.

Активная работа по модернизации объектов совместно с «Почтой России» стартовала в прошлом году. Тогда за счет бюджета компании отремонтировали пять отделений и возвели три быстровозводимые конструкции. Еще семь объектов были приведены в порядок за счет средств областного бюджета.