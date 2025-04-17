Дмитриев: Многие страны пытаются сорвать переговоры РФ и США

Многие страны пытаются сорвать переговорный процесс России и США, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с США", - цитирует его РИА Новости.

Дмитриев назвал "крайне продуктивной" недавнюю встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Также он отметил, что диалог России и США идет в очень сложных условиях, "постоянных атаках и постоянной дезинформации".

11 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. До этого Уиткофф и Дмитриев провели переговоры в Вашингтоне, глава РФПИ говорил, что они касались двухсторонних отношений, а не урегулирования российско-украинского конфликта.