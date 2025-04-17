Российские водители чаще стали пользоваться платными дорогами

Российские водители стали чаще строить маршруты в навигаторе через платные дороги, сообщили в "Яндекс Картах".

За год 35% пользователей сервиса построили 470 млн маршрутов по платным дорогам или их участкам – это на 56 млн больше, чем с апреля 2023 года по апрель 2024-го, передает "Коммерсант". Таким образом, прирост составил 13%.

Чаще всего автомобилисты пользуются платными дорогами в регионах, где такие участки есть: Тульская, Смоленская, Калужская, Ростовская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. Интересно, что Москва и Московская область не входят в топ-10: только 6,3% маршрутов, построенных в этих регионах, проходили по платным дорогам.