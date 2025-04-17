Дело о падении вертолета возле уральской базы отдыха направлено в суд

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело о падении вертолета. Обвиняемым является его пилот.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 12 июня 2024 года в 5 км от поселка Билимбай Первоуральского городского округа, вблизи базы отдыха "Светофор". По данным СМИ, в вертолете находились местный бизнесмен Игорь Чистовский и подруга его супруги, дизайнер Эльнара Дворникова.

Как рассказывал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерия Горелых, пилот намеревался провести обзорную экскурсию вокруг поселка для подруги жены. В какой-то момент вертолет упал, обоих пострадавших госпитализировали. Сообщалось, что у бизнесмена не было летного удостоверения, как и разрешения от соответствующих служб проводить полет в тот день.

К этим же выводам пришло и следствие. Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, 39-летнего жителя Первоуральска обвиняют по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По версии следствия, он не имел образования в сфере гражданской авиации и должной квалификации, но при этом совершил полет на вертолете Robinson R44 в отсутствие сертификата летной годности. Это привело к падению воздушного судна.

В результате пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику вертолета – ущерб на сумму более 9 млн рублей. На сегодняшний день расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, что в обстоятельствах падения вертолета на Среднем Урале также разбирался Межгосударственный авиационный комитет, который проводил свое расследование.