В Тюмени диверсант загорелся, когда пытался поджечь локомотив

В Тюмени диверсант загорелся, когда пытался поджечь локомотив, сообщает SHOT.

Инцидент произошел накануне на станции Войновка. Железнодорожники услышали хлопки. Они пошли на звуки и заметили, что у локомотива разбита кабина, внутри - пожар. На месте они задержали четырех человек: двух парней и двух девушек в возрасте от 20 до 23 лет. Задержанные девушки оказались студентками ТюмГУ и местного колледжа производственных и социальных технологий.

Одному из поджигателей пришлось оказывать помощь.

Сообщается, что девушки должны были снимать поджог на видео, после - отправить его украинским кураторам, пообещавшим им деньги за поджог. Возбуждено дело по статье "Террористический акт". Поджигателям грозит до 20 лет колонии.