Глава Оренбуржья Евгений Солнцев посетил Гайский горно-обогатительный комбинат

17 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Оренбургская область
Фото: orenburg-gov.ru

Глава Оренбуржья Евгений Солнцев посетил Гайский горно-обогатительный комбинат

Более 40 % загрузки суммарной мощности всех металлургических заводов Урала обеспечивается поставками сырья с Гайского ГОКа, расположенного в Оренбургской области. Основная задача коллектива — увеличение добычи руды и ее переработка на собственной обогатительной фабрике.

"Свой статус градообразующего предприятия высокой экономической эффективности и социальной ответственности Гайский горно-обогатительный комбинат подтверждает из года в год. Он постоянно совершенствует производство, ежегодно запускает новые технологические комплексы и оборудование, участвует в жизни муниципального образования", — сказал Евгений Солнцев в ходе рабочего визита на ГОК.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

В течение последних лет Гайский ГОК реализует большие инвестиционные проекты по реконструкции подземного рудника, дальнейшему вскрытию и разработке Гайского месторождения. Производится поэтапная углубка шахтных стволов.

Предприятие оказывает помощь городу Гаю и Гайскому муниципальному округу. Ежегодно на социальную сферу направляется около 300 миллионов рублей. Основные направления расходов — это развитие детского спорта, благоустройство территорий города и округа, помощь медицинским и образовательным учреждениям. То, что было построено в предыдущие годы: парк, физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, – комбинат помогает содержать. В прошлом году при участии комбината было реализовано несколько масштабных проектов социального назначения: проведена реконструкция городского водозабора, газификация в поселках Халилово и Ириклинский. Объем финансирования на поддержку и обновление социально значимых объектов в текущем году сохранен.

(2025)|Фото: orenburg-gov.ru

Евгений Солнцев принял участие в закладке Аллеи труда в честь 80-летия Победы в парке культуры и отдыха.

Экологическая акция прошла по инициативе представителей профсоюзов Оренбургской области, в ней участвовали сотрудники Гайского ГОКа, Птицефабрики «Гайской», системы образования, а также волонтеры и юнармейцы.

Теги: евгений солнцев, оренбуржье, гайский гок, градообразующее предприятие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети