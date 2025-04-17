Глава Оренбуржья Евгений Солнцев посетил Гайский горно-обогатительный комбинат

Более 40 % загрузки суммарной мощности всех металлургических заводов Урала обеспечивается поставками сырья с Гайского ГОКа, расположенного в Оренбургской области. Основная задача коллектива — увеличение добычи руды и ее переработка на собственной обогатительной фабрике.

"Свой статус градообразующего предприятия высокой экономической эффективности и социальной ответственности Гайский горно-обогатительный комбинат подтверждает из года в год. Он постоянно совершенствует производство, ежегодно запускает новые технологические комплексы и оборудование, участвует в жизни муниципального образования", — сказал Евгений Солнцев в ходе рабочего визита на ГОК.

В течение последних лет Гайский ГОК реализует большие инвестиционные проекты по реконструкции подземного рудника, дальнейшему вскрытию и разработке Гайского месторождения. Производится поэтапная углубка шахтных стволов.

Предприятие оказывает помощь городу Гаю и Гайскому муниципальному округу. Ежегодно на социальную сферу направляется около 300 миллионов рублей. Основные направления расходов — это развитие детского спорта, благоустройство территорий города и округа, помощь медицинским и образовательным учреждениям. То, что было построено в предыдущие годы: парк, физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовая арена, – комбинат помогает содержать. В прошлом году при участии комбината было реализовано несколько масштабных проектов социального назначения: проведена реконструкция городского водозабора, газификация в поселках Халилово и Ириклинский. Объем финансирования на поддержку и обновление социально значимых объектов в текущем году сохранен.

Евгений Солнцев принял участие в закладке Аллеи труда в честь 80-летия Победы в парке культуры и отдыха.

Экологическая акция прошла по инициативе представителей профсоюзов Оренбургской области, в ней участвовали сотрудники Гайского ГОКа, Птицефабрики «Гайской», системы образования, а также волонтеры и юнармейцы.