Обвиняемый во взяточничестве мэр Дегтярска объявил об уходе с должности

Вадим Пильников уходит с должности мэра Дегтярска - он уже написал заявление о сложении полномочий.

Как передает "Ъ-Урал", об этом Пильников заявил во время последнего заседания в Кировском районном суде.

Недавно Следственный комитет завершил работу по уголовному делу главы Дегтярска. 49-летний мэр обвиняется в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, преступления были совершены в 2020-2024 годах: главой Дегтярска от представителя коммерческой организации и от одного из своих подчиненных незаконно были получены деньги и автомобиль на сумму более 14 млн рублей.

Сегодня заседание было перенесено на 25 апреля из-за неявки государственного обвинителя. Сейчас Пильников находится под домашним арестом.