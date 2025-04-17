ХК "Автомобилист" продлил контракт с главным тренером своего фарм-клуба

Хоккейный клуб "Автомобилист" официально объявил о продлении контракта с главным тренером своего фарм-клуба "Горняк-УГМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Алексей Алексеев продолжит работать с командой. Новое соглашение с ним заключено еще на два сезона – до 31 мая 2027 года.

Алексеев возглавляет "Горняк-УГМК" четыре года. Под его руководством команда, которая обладает одним из самых молодых составов в лиге, трижды выходила в плей-офф ВХЛ и дважды – во второй раунд.

В минувшем сезоне хоккеисты заняли четвертое место в регулярном чемпионате ВХЛ (среди 33 участников) и установили рекорд команды по количеству набранных очков.

Что касается "Автомобилиста", он уже завершил свое выступление в Кубке Гагарина. Команда Николая Заварухина уступила в первом раунде плей-офф казанскому "Ак Барсу". После этого у уральского клуба появился ряд вопросов по судейству в решающем матче серии.