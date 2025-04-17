Глава свердловского отделения "Справедливая Россия" Кузнецов хочет побороться за кресло губернатора

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" в Свердловской области Андрей Кузнецов собирается выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора Среднего Урала.

Как он заявил в программе "Парламентское время" на ОТВ, пока выборы не объявлены, говорить о подаче заявки тоже не корректно, однако он действительно намерен выдвигать свою кандидатуру.

"Большая часть проблем, которые мы обсуждали, до сих пор остается актуальной. Выборы губернатора – хорошая площадка для того, чтобы снова обсудить пути их решения", - заявил Андрей Кузнецов.

Напомним, что в конце марта глава Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку. Исполняющим обязанности губернатора был назначен Денис Паслер, до этого возглавлявший Оренбургскую область. Кузнецов ранее уже имел опыт в выборах - в 2022 году, баллотируясь на место губернатора, он занял третье место.