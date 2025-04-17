В Рослесхозе назвали ситуацию с пожарами в Забайкалье близкой к федеральному ЧС

Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье близка к федеральному ЧС, заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, это решение могут принять уже в ближайшее дни.

"Это скорее меры правового свойства, фактически мы и так все силы перебазировали туда, но формально, по критериям, уже похоже на федеральный ЧС", - цитирует РИА Новости Советникова.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье, где уже введен региональный режим ЧС из-за лесных пожаров, дознаватели МЧС выявили 36 поджигателей. Из них 17 человек – дети. По их [поджигателей] вине 27 раз горел сухостой и случилось девять лесных пожаров.

Так, 8 апреля пастух крестьянско-фермерских хозяйств в Улётовском районе развел костер. Сильный ветер раздул угли и перекинул их на сухую траву, с нее огонь перешел на лес, охватив более 1,4 тыс. гектаров. Из-за дыма ухудшилась видимость - движение на федеральной трассе Чита — Иркутск было ограничено.