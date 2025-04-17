Минтруд хочет признать часть самозанятых работниками?

Минтруд предложил внести в действующее трудовое законодательство поправки, которые уточняют признаки трудовых отношений и наделяют Роструд новыми полномочиями - признавать через суд гражданско-правовые отношения трудовыми.

В ведомстве отмечают, что некоторые работодатели уклоняются от оформления трудовых отношений с работниками. Так, в 2024 году Роструд выявил более 800 тыс. граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях, что на 4,3% больше, чем годом ранее. Работодатели вместо трудового договора заключают гражданско-правовой, а работник делает меньше отчислений и получает меньше социальных гарантий.

Предложено закрепить в Трудовом кодексе восемь дополнительных признаков трудовых отношений:

• устойчивый и стабильный характер отношений;

• подчиненность и зависимость труда;

• наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством;

• выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя;

• интегрированность работника в организационную структуру работодателя;

• признание прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;

• оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;

• осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов, и "другие признаки, характерные для трудовых отношений".

Если работодателю было вынесено предписание об устранении выявленного нарушения, но оно не было выполнено, то Роструд сможет обращаться в суд с иском о признании отношений трудовыми.

Указанные критерии имеют весьма неопределенный характер, считают некоторые эксперты. Например, в какой степени должна проявляться "стабильность" или "подчиненность".

Инициатива Минтруда может быть направлена и на то, чтобы признать работниками часть самозанятых. Власти недовольны тем, что почти никто из самозанятых не платит страховых взносов, а потом им придется платить социальную пенсию. Об этом в последние месяцы власти говорят все чаще. В прошлом году глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России выстраивается система контроля за тем, чтобы традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости. При этом он добавил, что предпосылок для ужесточения мер контроля нет. Спустя год они появились?

По данным Минтруда, в 2023 году неофициально работали почти 10 млн россиян. Кроме того, в стране более 12 млн самозанятых. Эти два множества могут частично пересекаться.