17 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Екатеринбургский учитель стал победителем Всероссийской премии «За безопасное цифровое детство»

Екатеринбургский учитель стал победителем Всероссийской премии «За безопасное цифровое детство»

Альянс по защите детей в цифровой среде, одним из основателей которого выступает «Ростелеком», подвел итоги III ежегодной премии «За безопасное цифровое детство». В номинации «Цифровая безопасность семьи» первое место занял учитель информатики из Екатеринбурга Алексей Кувин.

Педагог разработал обучающую настольную игру «Семейный киберщит. Защита для детей» (7+), которая в доступной форме помогает школьникам и их родителям освоить правила безопасного поведения во Всемирной паутине. В игре могут участвовать от двух до шести человек.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

«В современном мире, где интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, обучение правилам поведения в интернете становится все более актуальным. Родители должны быть осведомлены о потенциальных угрозах и знать, как защитить своего ребенка. Поэтому я придумал настольную игру "Семейный киберщит. Защита для детей", - говорит учитель.

Премия «За безопасное цифровое детство», поддерживающая проекты, направленные на развитие безопасного и ответственного использования цифровых технологий детьми, в этом году собрала заявки со всей России и из Республики Беларусь. Церемония награждения лауреатов состоялась в рамках V Молодежного цифрового форума в Национальном центре «Россия».

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде поздравила победителе конкурса и отметила: "Такие инициативы играют ключевую роль в формировании ответственного отношения к цифровой среде. Особенно радует, что премия охватывают не только Россию, но и соседние страны, демонстрируя важность международного сотрудничества в этой сфере. Уверена, что подобные мероприятия помогут укрепить цифровую грамотность и создать надежную среду для будущих поколений".

Юлиана Соколенко, директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» рассказала, что за 3 года участия в жюри премии “За безопасное цифровое детство” стала свидетелем впечатляющего роста качества проектов: "С каждым годом работы участников становятся более продуманными и креативными, демонстрируют глубокое понимание проблем формирования ответственного и защищенного цифрового будущего. Это подтверждает, что наша совместная работа по созданию безопасной интернет-среды для детей и молодежи приносит реальные плоды".

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Лауреаты премии получили статуэтки, памятные дипломы, ценные призы и подарки от партнеров и компаний — основателей Альянса по защите детей в цифровой среде. В рамках церемонии награждения также прошла пленарная сессия Альянса по защите детей в цифровой среде «Кибербезопасность детства: вызовы, стратегия, кооперация». Участники мероприятия — представители органов власти, бизнеса и экспертного сообщества — в открытом диалоге обсудили актуальные цифровые угрозы для детей и пути их решения. Эксперты подчеркнули необходимость координации усилий государства, бизнеса и общественных организаций для защиты школьников от различного вида киберугроз: онлайн-буллинга, мошенничества, доступа к нежелательному контенту и дипфейков. Особое внимание было уделено образовательным программам, направленным на повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов.

Теги: ростелеком, цифровая грамотность, киберщит, альянс по защите детей в цифровой среде


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