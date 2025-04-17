Китай рекордно нарастил импорт нефти из Канады

Китайские НПЗ импортируют рекордные объемы канадской сырой нефти после 90-процентного сокращения закупок американской нефти на фоне торговой войны, передает Bloomberg.

Такую возможность Китаю и другим импортерам из Восточной Азии дает трубопровод в Западной Канаде, который был значительно расширен менее года назад – он дает доступ к огромным запасам нефти в канадской провинции Альберта.

Известно, что в марте китайский импорт сырой нефти из Ванкувера увеличился до рекордных 7,3 млн баррелей. Импорт американской нефти рухнул до 3 млн баррелей в месяц (после рекордных 29 млн баррелей в июне прошлого года).

Хотя китайский импорт нефти из Северной Америки незначителен по сравнению с импортом с Ближнего Востока и из России, канадские нефтяные пески являются одним из немногих источников относительно дешевой, плотной, высокосернистой нефти, которую многие из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Китая способны перерабатывать. Для азиатских нефтеперерабатывающих заводов ближневосточная нефть с аналогичными характеристиками — например, иракская Basrah Heavy — стоит дороже по сравнению с нефтью из Альберты.