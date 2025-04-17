17 Апреля 2025
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Историческое событие для экологии Южного Урала - Губернатор дал старт процессу остановки электродного производства ЧЭМК

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт процессу остановки самого экологически небезопасного электродного производства в Челябинске. До полной электродного производств на Челябинском электромеханическом комбинате (ЧЭМК) остановки потребуется 67 дней.

Алексей Текслер вместе с генеральным директором предприятия Анатолием Бровко дал разрешение на запуск процедуры остановки.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Безопасная остановка электродного производства в Челябинске проводится в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина. С точки зрения снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух столицы региона – это знаковое событие.

«Сегодня по-настоящему историческое событие для Челябинска. 95 лет назад первым крупным промышленным предприятием, которое заработало в Челябинске, стал как раз Челябинский электрометаллургический комбинат — первенец индустриализации. За 95 лет многое изменилось, совсем другие требования, в том числе к экологии. Предприятие находится близко к центру города. Поэтому принято решение об остановке самого вредного производства, которое сегодня находится в городе. Это электродное производство Челябинского электрометаллургического комбината. Я обращался к Президенту, и он поддержал, дал соответствующее поручение. Сегодня мы начали процесс остановки. Повторюсь, это историческое событие для экологии нашего города, для его будущего», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Необходимо пояснить, что процесс остановки будет длиться чуть больше двух месяцев в связи с особенностями технологических производственных процессов.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Электроды в нашей стране производятся на более современных предприятиях. Поэтому с технологической точки зрения никакие процессы не будут нарушены. Предприятие уникальное, многое сделало для обороноспособности страны. Когда речь идёт об основном производстве — процессе его переноса и создания новых мощностей — это процесс чуть более долгий. Будем также его контролировать», - добавил губернатор.

Важно пояснить, что руководство комбината предполагает всех работников электродного производства и дальше задействовать на производстве, их переведут в другие подразделения.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк отметил, что обеспечение трудоустройства предполагается провести с сохранением заработных плат.

«Задействованным в технологическом производстве работникам будет предложено трудоустройство в другие цеха и подразделения ЧЭМК. Мы это специально обсуждали с руководством предприятия. Всем будут предложены достойные вакансии, непосредственно здесь - на комбинате. Мы будем держать этот вопрос на мониторинге. Если вдруг по каким-то отдельным сотрудникам всё же возникнет необходимость, поможем трудоустроиться и на другие промышленные предприятия города, контролируя соблюдение прав работников», - сказал Иван Куцевляк.

При этом позитивный эффект для экологии города с остановкой электродного производства очевиден.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Утвержденная для ЧЭМК на 2024 год надзорными природоохранными ведомствами норма выбросов была около 18 тысяч тонн в год, а наш фактический объем в прошлом году составил 5,6 тысяч тонн, то есть более чем в 3 раза ниже официально разрешенного норматива. А после остановки электродного производства эта цифра еще уменьшится на 330 тонн в год. Но что еще важнее, будет прекращен выброс возникающих при обжиге электродов таких вредных веществ, как бензапирен, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, моноокись углерода (угарный газ) и пыль каменного угля. С этого момента комбинат станет практически безопасным с экологической точки зрения предприятием», - пояснил генеральный директор предприятия Анатолий Бровко.

Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев напомнил, что Челябинский электрометаллургический комбинат был построен более 95 лет назад, когда наша Родина из крестьянской державы превращалась в страну заводов и машин, ударными темпами преодолевая отставание в промышленном развитии.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Строительство ЧЭМК было связано с развитием металлургической промышленности на Урале в годы первых пятилеток. Без электродов невозможно производство ферросплавов, получение броневой стали, которая так необходима не только в военной промышленности, но и для изготовления опор мостов, защитных металлоконструкций АЭС и других важных объектов. Первая ферросплавная печь на ЧЭМК была запущена в 1930 году, получены первые тонны феррохрома. Все эти годы цех четко выполнял поставленные перед ним задачи. Но времена изменились. Вокруг комбината разросся город, и ЧЭМК оказался не так далеко от центра и жилых домов. Современные экологические требования ужесточились. Безопасная остановка электродного производства — в первую очередь, выполнение поручения Президента и, безусловно, важный шаг на пути к дальнейшему снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух столицы региона. Уже сейчас мы снизили их на 47% по отношению к 2017 году и продолжим работу по достижению целей, поставленных национальным проектом «Экологическое благополучие», чтобы сделать жизнь южноуральцев еще более комфортной», - отметил Игорь Гилев.

Теги: алексей текслер, чэмк, остановка электродного производства, экология, выбросы в атмосферу, трудоустройство


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