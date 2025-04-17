Зеленский создал военную администрацию... Мариуполя

Через три года после освобождения российской армией и возвращения в состав России Зеленский подписал указ о создании военной администрации в... Мариуполе. Указ опубликован на его сайте. Такие же "администрации" созданы в Волновахе и других малых населенных пунктах ДНР.

Ровно три года назад, в апреле 2022 года, украинские нацисты в Мариуполе начали сдаваться в плен. Своим указом Зеленский, возможно, демонстративно подчеркивает то, что он не собирается признавать воссоединение нескольких регионов с Россией.

В соцсетях украинцы пишут разные комментарии: кто-то возмущается тратой денег, а кто-то иронизирует на тему, будет ли Зеленский брать для своей "администрации" какое-то здание у местных властей в аренду. Намекая на то, что это означает признание российской юрисдикции. Впрочем, в Киеве уже 11 лет сидит "прокурор Крыма". К нему может присоединиться и "военная администрация Мариуполя".