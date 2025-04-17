Астрофизики нашли следы внеземной жизни в созвездии Льва

Астрофизики нашли весомые аргументы в пользу того, что в 124 световых годах от Земли – в созвездии Льва – существует жизнь. Наблюдения за экзопланетой K2-18b велись с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб". Удалось разглядеть химические следы двух соединений, которые на Земле производятся только живыми организмами.

Хотя напрямую обнаружение диметилсульфида и диметилдисульфида не является доказательством существования внеземной жизни, но из косвенных доказательств это на сегодняшний день – самое весомое, отмечают авторы исследования – астрономы из Кембриджского университета.

Впрочем, есть и скептики, которые отмечают: даже если жизнь на K2-18b существует, она едва ли представлена подобными человеку существами, поскольку на Земле диметилсульфид выделяет морской фитопланктоном. А ему до разумной жизни – миллиарды лет эволюции.

K2-18b, которая находится в созвездии Льва, почти в девять раз массивнее Земли и в 2,6 раза больше, и вращается в обитаемой зоне своей звезды - холодного красного карлика размером менее половины Солнца. Когда космический телескоп "Хаббл" обнаружил водяной пар в ее атмосфере в 2019 году, ученые объявили ее "самым обитаемым известным миром" за пределами Солнечной системы.