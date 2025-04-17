В Екатеринбурге СК проверит лагерь, где ребенок получил травму на скалодроме

В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельства получения травмы ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, известно, что ребенок во время посещения языкового лагеря занимался на скалодроме. Именно там, по имеющейся информации, он и получил травму.

Следственный комитет начал проверку для установления всех обстоятельств. Как отметили в ведомстве, речь может идти о статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Выполняются иные процессуальные действия, по итогам которых инциденту будет дана надлежащая правовая оценка", - добавили в СК.