17 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Посевная кампания в Вологодской области стартовала

В центральной и западной частях Вологодской области сельскохозяйственная техника вышла на поля, в северных и восточных округах и районах – завершаются подготовительные работы.

«Успешное и своевременное проведение полевых работ – основа продовольственной безопасности региона. В этом году увеличиваем объем посевных площадей на 2,7% – до 333,2 тысяч гектаров. Из них более 120 тысяч гектаров составят посевы яровых культур, 4,7 тысяч гектаров – озимые культуры и 207,4 тысячи гектаров – многолетние травы посева прошлых лет. По подготовке техники ситуация стабильная. Рассчитываем, что все работы пройдут строго по графику», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В этом году более 70% ярового сева – 86,4 тысяч гектаров в регионе приходится на зерновые культуры. 27,2 тысяч гектаров составят посевы кормовых культур, 3,2 тысяч гектаров – картофеля и овощей, 2,5 тысяч гектаров – ярового рапса и 1,8 тысяч гектаров – льна-долгунца. Обработка земли под 81% яровых культур будет проходить на Вологодчине по зяблевой вспашке, что позволит провести полевые работы в оптимально короткие сроки.

Почти 25% посевов яровых культур будут проведены в Вологодском округе на площади 30,2 тысяч гектаров. Из них 23,3 тысяч гектаров составит доля зерновых культур.

«Особое внимание уделяем правильной подготовке и обработке почвы – от этого зависит рост и укрепление корневой системы сельскохозяйственных культур. Подготовили почти 36 тысяч тонн минеральных удобрений и свыше двух тысяч единиц почвообрабатывающей, посевной и прочей сельхозтехники. Для проведения весенних работ потребуется около семи тысяч тонн дизельного топлива и 10 тысяч тонн бензина», – добавил Георгий Филимонов.

Коллаж, посевная кампания(2023)|Фото: Накануне.RU

На подготовку к посевной кампании аграрии Вологодской области получили порядка 470 млн рублей господдержки. Эти средства предприятия АПК могли потратить на закупку ГСМ, средств защиты растений, агрохимикатов и минеральных удобрений. В этом году по поручению Главы региона финансирование было доведено еще в феврале, чтобы весенне-полевые работы прошли в оптимальные агротехнологические сроки.

Теги: посевная, георгий филимонов, господдержка, гектары, вологодчина


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