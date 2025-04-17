БПЛА нейтрализован в 300 метрах от территории Запорожской АЭС

Украинский беспилотник ликвидирован вблизи Запорожской АЭС. Разрушений и пострадавших нет.

"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - говорится в сообщении ЗАЭС.

Инспекторов МАГАТЭ, находящихся на станции, уведомили о происшедшем.

В августе 2024 года территорию вблизи одного из энергоблоков ЗАЭС атаковал беспилотник ВСУ. До этого башенная градирня была атакована двумя украинскими беспилотниками. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции. Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.