На Южном Урале в рамках пилотного проекта ФАДН создают адаптационный центр для мигрантов

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на заседании итоговой коллегии Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России), где рассматривали итоги работы за минувший год и определяли задачи на 2025.

В работе коллегии принимали участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомед Магомедов, руководитель ФАДН России Игорь Баринов, председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Владимир Иванов и др.

В ходе заседания коллегии вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что финансирование реализации национальной госполитики выросло на треть с этого года. Она отметила, что сейчас, на фоне СВО, недруги России особо заинтересованы в разжигании в стране межэтнических конфликтов.

«Поэтому так важна грамотная миграционная политика. С 2025 года запущен пилотный проект по созданию в пяти регионах России адаптационных центров для мигрантов. В нем участвуют Якутия, Татарстан, Хабаровский край, а также Кузбасс и Челябинская область. И нам важны не только цифры, сколько обратная связь – что изменилось после адаптационных курсов у тех, кто приехал в Россию работать, а, возможно, и жить», - отметила Татьяна Голикова.

Глава ФАДН Игорь Баринов пояснил, что кроме пилотного проекта по созданию адаптационных центров, до конца 2025 года в 70 субъектах РФ будет внедрен курс по адаптации трудовых мигрантов.

Напомним, что договоренность об участии Челябинской области в пилотном проекте ФАДН была достигнута в минувшем году в ходе рабочей встречи Алексея Текслера и Игоря Баринова.

Игорь Баринов тогда позитивно оценил работу Челябинской области в сфере реализации государственной национальной политики и поблагодарил за решение принять участие в пилотном проекте создания инфраструктуры в сфере социокультурной адаптации иностранных граждан.

«Регион промышленный, с экономической точки зрения развитый, и он является предметом притяжения для иностранной рабочей силы», - отметил Игорь Баринов.

В ходе заседания коллегии ФАДН в своем выступлении Алексей Текслер подчеркнул, что в 2025 году регион особое внимание направит на создание адаптационного центра. Уже решены вопросы материально-технического обеспечения, разработана региональная часть программы, идет подготовка специалистов для качественной работы с мигрантами.

Также Челябинской областью отлажен порядок взаимодействия профильного органа исполнительной власти с Ситуационным центром ФАДН России, что повышает эффективность профилактики и предупреждения экстремизма на почве межнациональных конфликтов.

«Челябинская область – стратегически приграничный регион с многонациональным населением, богатым историческим опытом этноконфессиональных взаимоотношений. Поддерживать межнациональное и межрелигиозное единство – наш неизменный приоритет. Эффективное сотрудничество с Федеральным агентством для нас особенно важно. ФАДН много лет помогает нам обеспечить реализацию основных направлений стратегии государственной национальной политики, реализовать масштабные проекты», – отметил Алексей Текслер.

Среди значимых мероприятий, которые проводятся при поддержке ФАДН России, глава региона выделил Международную научно-практическую конференцию «Расулевские чтения». Это событие ежегодно собирает в Челябинске представителей более 20 дружественных стран и делегации многих российских регионов. Алексей Текслер пригласил участников коллегии ФАДН на «Расулевские чтения»-2025, которые пройдут в Челябинской области с 3 по 5 июля уже в 14-й раз.

Кроме того, при поддержке ФАДН России на Южном Урале проходят Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения», Фестиваль традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке», Всероссийская научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России».

Алексей Текслер, выступая на коллегии ФАДН, подчеркнул, что значимые событийные мероприятия лишь часть комплекса мер, направленных на поддержку межнационального и межрелигиозного единства в регионе.

«Важна ежедневная кропотливая работа всех участников этого процесса. Сегодня именно на это обращаем особое внимание. Во всех муниципалитетах утверждены и действуют местные программы, выделяется финансирование, в том числе на местном уровне. Мы проводим грантовую поддержку муниципальных инициатив», - подчеркнул Алексей Текслер.

Эффективность этой работы на Южном Урале оценена на федеральном уровне - за последние годы ряд проектов Южного Урала стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

В заключении Алексей Текслер поздравил с юбилеем Федерального агентства по делам национальностей, в марте 2025 года ФАДН исполнилось 10 лет.