Жан-Клод Ван Дамм захотел приехать в Россию и поговорить с Путиным

В сети появилось видеообращение американского актера и продюсера бельгийского происхождения Жан-Клода Ван Дамма к президенту России Владимиру Путину. В нем актер сообщает о желании приехать в Россию в качестве "посланника мира". Ван Дамм предлагает президенту "поговорить, но не о политике, а о мире, спорте, счастье".

В начале апреля 2025 г ода стало известно, что Ван Дамм фигурирует в уголовном деле о торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Расследование ведет румынская криминальная прокуратура (DIICOT).

Румынские СМИ со ссылкой на силовиков сообщили, что Жан-Клод Ван Дамм, якобы, мог пользоваться сексуальными услугами местных девушек. Сообщается, что актер знал принуждении секс-работниц к проституции, но это его не останавливало. Одна из жертв сообщила, что Ван Дамм придавался любовным утехам с ней в Каннах.

Ранее в Румынии был задержан криминальный авторитет Морел Болеа, которого обвиняют в организации торговли несовершеннолетними. Позже румынский суд решил отпустить обвиняемого.