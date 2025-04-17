Вологжане становятся спортивными - регион поднялся на 9 место в числе спортивных лидеров страны

Губернатор Вологодской области рассказал о достигнуты в регионе результатах работы по вовлечению населения в спорт за 2024 год.

«Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — вовлечь в систематические занятия спортом не менее 70% граждан страны к 2030 году. Вологодчина уверенно идёт к этой цели. По данным Министерства спорта России за прошлый год 63,8% от всего населения региона в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимаются спортом и физкультурой. Это девятое место в России и уверенное первое место в Северо-Западном федеральном округе», - сказал Георгий Филимонов.

В 2023 году Вологодчина занимала лишь 44 строчку в рейтинге Минспорта РФ с показателем 56,4%. За год прирост составил 7,4%. По динамике регион - на шестом месте в России и на первом месте в Северо-Западном федеральном округе.

«Такой рост говорит об одном: всё больше вологжан делают выбор в пользу активности, силы и здоровья. Мы, в свою очередь, поддерживаем проекты, которые делают спорт доступным для всех — от дворовых турниров до массовых фестивалей. При этом обновляем спортивную инфраструктуру, открываем физкультурные залы в школах и ФОКи в муниципалитетах, закупаем инвентарь, расширяем программы подготовки кадров», - добавил Георгий Филимонов.