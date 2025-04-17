17 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

ГД планирует принять поправки об ответственности для дропперов до конца сессии

Госдума планирует принять до окончания весенней сессии поправки об уголовной ответственности для дропперов - людей, которые передают мошенникам данные своих карт. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Обсуждение инициативы в первом чтении запланировано на май, сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, те, кто участвует в таких преступных схемах, "должны понимать, что наказание будет жестким".

Спикер подчеркнул, что для вывода похищенных денежных средств часто привлекают подростков. "Мошенники предлагают несовершеннолетним несколько тысяч рублей за проведение операции по их банковским картам, прогоняя через эти счета миллионы, похищенные у людей. Важно понимать, что это противоправные действия", — сказал Володин.

Ранее Банк России поддержал инициативу правоохранителей о введении ответственности за дропперскую деятельность. Наказание должно быть соразмерно тяжести нарушения, так как нередко жертвы дроппинга становятся таковыми непреднамеренно. До этого в Банке России озвучили, сколько стоят на чёрном рынке так называемые "дропперские карты" – вид банковского изделия, который оформляют на подставного человека или передают мошенникам либо теневому бизнесу.

Сообщалось, что в 2024 году различные российские банки заблокировали более 700 тыс. счетов дропперов – людей, которые передают мошенникам данные своих карт. Банки теперь умеют в течение 15 минут после начала дропперских операций выявлять их.

Теги: госдума, дропперы


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