17 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге предложили освободить беженцев от уплаты турналога

В Екатеринбурге могут освободить от уплаты туристического налога беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения. С таким предложением на заседании комиссии гордумы выступила директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

По ее словам, эта мера имеет социальный характер, а также направлена на поддержку налогоплательщиков, которые оказывают услугу по предоставлению места временного проживания беженцев.

Турунцева рассказала, что годовой доход в бюджет города от туристического налога в Екатеринбурге в 2025 году составит 84,2 млн рублей. В случае освобождения беженцев от уплаты сбора, бюджет недополучит 419,9 тыс. рублей.

Тем временем владельцы гостиниц должны уплатить турналог за первый квартал 2025 года не позднее 28 апреля 2025 года. При этом власти города до сих пор не решили, куда пойдут деньги, полученные в бюджет города от уплаты налога.

Как рассказала председатель комиссии гордумы по бюджету и экономической политике Елена Бондаренко, сейчас в Екатеринбурге официально работает один ПВР для беженцев — он располагается в отеле AVS на Уралмаше. В нем проживают 117 беженцев с Украины.

По словам Бондаренко, эти люди уже начинают работать, но ситуация достаточно сложная. Несмотря на то, что у туристического налога не такая большая сумма, область субсидирует ПВР в размере около 1300 рублей в сутки за одного проживающего, сюда входит также трехразовое питание. Кроме того, у ПВР возросли затраты на коммунальные услуги, бизнес также несет большие потери по выезду беженцев: нужно восстанавливать номерной фонд.

"50% номерного фонда в гостинице было занято именно под пункт временного размещения. То есть гостиница может зарабатывать только на половине свободного номерного фонда", — обратила внимание Елена Бондаренко.

Анна Турунцева в ответе на вопрос депутата Александра Колесникова признала, что в пункте временного размещения могут проживать не только граждане Украины, но и Сирии, если они признаны беженцами.

Теги: турналог, беженцы, бюджет


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