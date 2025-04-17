Бывшего вице-мэра Киева подозревают в переправке уклонистов в Европу

СБУ и полиция вручили подозрение бывшему заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову, сообщают украинские СМИ. По их данным, бывшего зама Кличко подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов от службы в ВСУ в Европу.

Прокопов занимал пост вице-мэра Киева до осени 2024 года. Ранее много лет являлся депутатом Киевсовета от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Прокопов уволился с поста вице-мэра по собственному желанию после выхода расследования о схемах обогащения его семьи. При этом чиновник высказал готовность пройти проверку правоохранительных органов.