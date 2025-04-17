Россияне стали покупать меньше подержанных автомобилей

В России снижаются покупки не только новых, но и подержанных автомобилей. Так, в марте 2025 года было куплено 448,3 тыс. легковых машин с пробегом – это на 10,7% меньше, чем в марте 2024-го, говорится в отчете агентства "Автостат". Но при этом к февралю этого года рынок прирос – на целых 12,9%.

По данным экспертов, 30% купленных в начале весны подержанных машин относятся к отечественным маркам. Четверть вторичного рынка приходится на японские бренды. Еще одну четверть поровну делят немецкие и корейские автомобили.

Ранее организаторы премии "Автомобиль года в России" сообщили, что у россиян приоритет приобретают подержанные машины, но в целом на рынке ощущается "охлаждение покупательской способности".