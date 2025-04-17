17 Апреля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Для строительства детских поликлиник в Свердловской области разработают индивидуальные дизайн-проекты

Новые детские поликлиники в Свердловской области будут отражать особенности муниципалитетов и формировать у детей любовь к малой родине. С таким предложением выступила глава регионального минздрава Татьяна Савинова. По ее словам, маленьким пациентам должно быть комфортно в учреждениях здравоохранения.

"Поскольку это преимущественно объекты детского здравоохранения, особенно важно, чтобы они были дружелюбными к детям, чтобы деткам там было не страшно, чтобы детки чувствовали себя там комфортно, чтобы им было не больно. И поэтому я сильно обращаю внимание на то, как будут выглядеть наши объекты. Мы проговорили с главами (муниципалитетов - прим.ред.), что в течение ближайшего месяца они позанимаются таким аутентичным дизайном, связанным с конкретным муниципальным образованием, чтобы формировать у наших детей любовь к родному краю, к малой родине. Мне кажется, это чрезвычайно важно", - рассказала Савинова, подводя итоги объезда медицинских объектов в Екатеринбурге, Серове, Артемовском, Реже, Березовском и Арамиле.

По ее словам, сейчас ведутся работы по семи объектам. Четыре поликлиники сдадут в III - начале IV квартала, а вот с другими тремя возникли проблемы из-за нехватки рабочих. Из-за этого появились риски невыполнения контрактных обязательств в срок со стороны подрядчиков. Чтобы этого избежать, с каждым из них были разработаны дорожные карты, в которых прописано оптимальное количество строителей на объекте.

"Мы по этим трем объектам с министром строительства через месяц проедем еще раз. У меня почти нет сомнений, что все семь объектов до конца года запустим в эксплуатацию. И это все долгожданные объекты", - подытожила Савинова.

Теги: минздрав, поликлиника, проект, строительство


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