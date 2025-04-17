Ледоход на Оби приближается к границе Югры

Ледоход на Оби приближается к границе Югры, сообщает "СургутИнформ-ТВ".

За ледоходом сейчас могут наблюдать жители села Парабель Томской области. До Югры остается чуть более 530 километров.

Как отмечают специалисты, за сутки ледоход прошел более 85 километров. А значит, в теории, до границы с Нижневартовским районом осталась неделя. Пока это примерные прогнозы, все зависит от заторов на пути ледохода и погодных условий.

Вскрытие Оби в районе Сургута ожидается 29 апреля, с погрешностью в шесть дней.