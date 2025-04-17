В Югорске 42-летний водитель попал в ДТП и предъявил поддельные права

В Югорске 42-летний водитель попал в ДТП и предъявил поддельные права. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Судов Югры, суд признал его виновным в приобретении, хранении и использовании поддельных водительских прав.

Летом 2024 года местный житель находился за рулем своего автомобиля и попал в ДТП. Прибывшим сотрудникам ГИБДД он предъявил поддельное водительское удостоверение, которое приобрел на сайте объявлений. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном, дело рассмотрено в особом порядке.

По решению суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок пять месяцев. В это время мужчине запрещено выезжать из города, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также он обязан ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию.

Поддельное водительское удостоверение теперь будет храниться в материалах уголовного дела.