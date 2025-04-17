Из Приморья в курортный район Северной Кореи запускают туристический поезд

В Приморье запускают туристический поезд в Расон – северокорейский курортный город на берегу Японского моря, который соседствует с Хасанским округом Приморского края. Первый поезд отправится в путь 8 мая – в рамках празднования Дня Победы.

"Российские туристы смогут посетить захоронения советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации", - сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

"8 мая состоится первая туристическая поездка на новом поезде Владивосток – Раджин. Этот маршрут был инициативой губернатора, большие усилия для его реализации приложили РЖД, пограничные и таможенные органы, представители туриндустрии, а также наши корейские партнёры", – сообщил глава министерства Константин Сидоренко.