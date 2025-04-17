Власти сократят параллельный импорт товаров в Россию

Министерство промышленности и торговли России в очередной раз готовится обновить собственный приказ о параллельном импорте, который позволяет ввозить иностранную продукцию в страну без разрешения правообладателя.

Примерно раз в квартал ведомство проводило ротацию брендов в документе, изучая ситуацию с продажами зарубежной продукции. Теперь министерство планирует сократить объем товаров, которые можно ввозить в страну по параллельным каналам. Минпромторг, по сути, изменит концепцию. Если в 2022 году Минпромторг допускал ввоз в страну целых категорий товаров — одежды, косметики, обуви, алкоголя, фармацевтической продукции, то теперь логика приказа меняется: к параллельному импорту допустят ограниченный список марок, а не товарную категорию полностью.

Министерство неслучайно урезает этот канал доставки — отечественные производители постепенно заполняют рынок своей продукцией и по некоторым отраслям уже готовы закрывать потребности покупателей.

В Минпромторге подтвердили, что сокращают поток параллельного импорта. По мере того как развивается отечественное производство недостающих позиций, нарастают поставки из дружественных стран и других факторов, перечень продукции подвергается корректировке в сторону сокращения, отметили в ведомстве, сообщают "Известия".

Напомним, вслед за начавшимися переговорами по урегулированию российского-украинского конфликта, информационное пространство накрыла волна сообщений о скором возвращении в Россию иностранных компаний, прекративших бизнес в стране в 2022 году. До 350 иностранных компаний могут в этом году возобновить свою деятельность в России. В их числе бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другие.