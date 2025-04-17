Дмитриев считает более реальным полет на Марс после слов Путина о Маске

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что возможность полета на Марс становится всё более реальной после того, как глава государства Владимир Путин сравнил миллиардера и руководителя компании SpaceX Илона Маска с отечественным конструктором Сергеем Королевым.

"Это становится всё более реальным", - написал Дмитриев, прикрепив к сообщению видеоролик, в котором, предположительно, показан ракетный полет на Марс с участием представителей России, Саудовской Аравии и США. Также он поделился публикацией блогера Марио Науфала с видеозаписью, на которой Путин сравнивает Маска с Королевым.

16 апреля Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана сравнил Маска с Королевым. По его словам, американский предприниматель грезит о Марсе.

Также в этот день президент заявил, что скоро в России утвердят новый нацпроект по развитию космической отрасли. По его словам, в рамках нового нацпроекта будут сформулированы ближайшие и долгосрочные цели космической программы России.