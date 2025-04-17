"Эксперт РА": российская экономика оказалась на развилке между двумя сценариями поведения финансовых властей

К весне текущего года экономика России оказалась между двумя наиболее вероятными сценариями поведения финансовых властей.

Выбор может быть сделан в пользу постепенного смягчения политики Банка России со снижением ключевой ставки во втором полугодии или дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Таков прогноз рейтингового агентства "Эксперт РА".

Во втором сценарии возможен околонулевой рост экономики по итогам 2025 года. В отраслевом разрезе наиболее уязвимым, по оценке агентства, выглядит строительный сектор.

Опрошенные экономисты сходятся во мнении, что первый, мягкий, сценарий наиболее вероятен в текущей ситуации. Второй описанный сценарий также вероятен, но у ЦБ вряд ли будут причины поддерживать ключевую ставку на уровне 21%, поскольку инфляция снизится, а экономика уже испытает сильное замедление. При этом возможен и наиболее опасный сценарий — переход экономики к стагфляции, когда инфляция продолжит ускоряться, что вынудит ЦБ увеличить жесткость ДКП путем повышения ставки, сообщает Forbes.