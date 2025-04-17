17 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Фармбизнес выступил против продажи лекарств "Почтой России"

Минцифры вынесло на обсуждение поправки в закон "Об обращении лекарственных средств".

Они предполагают, что "Почте России" могут дать возможность продавать лекарства без лицензии на фармацевтическую деятельность. Кабмин должен будет утвердить перечень почтовых организаций и список препаратов, которые могут реализоваться. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) написала отрицательный отзыв на законопроект.

Там считают, что предлагаемые изменения нарушают Конституцию и несколько федеральных законов. Конституция говорит о недопустимости экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, а в соответствии с требованиями закона "О защите конкуренции" власти запрещается устанавливать дискриминационные положения, которые создают неравные условия для хозяйствующих субъектов.

Фармацевты указывают, что лицензирование осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью россиянам, окружающей среде, безопасности государства.

Как заявил руководитель РААС Александра Опарина, поправки нарушают закон № 323 "Об основах охраны здоровья граждан". В нем говорится, что отпуск и реализацию лекарственных препаратов должны осуществлять квалифицированные специалисты в сфере медицины и фармации.

Директор СРО "Ассоциация независимых аптек" Виктория Преснякова сказала, что получить лицензию на фармацевтическую деятельность для аптеки непросто, а помещение должно соответствовать всем требованиям для хранения и отпуска лекарственных препаратов. "Вряд ли сотрудники почты могут знать, что нитроглицерин хранится в сейфе или металлическом шкафу, йод — на нижней полке, а пахучие вещества — в герметичной упаковке", - отметила она, сообщает Forbes.

Кроме того, Минцифры предлагает сделать из "Почты России" сеть ПВЗ для маркетплейсов.

Теги: Почта России, лекарства


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