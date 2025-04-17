Правительство РФ и ЦБ разошлись во мнениях по продлению норматива о продаже валютной выручки

Кабмин России поддержал предложение Министерства финансов продлить на год требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

При этом Банк России эту идею не поддерживает, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, регулятор считает, что в нынешней ситуации действующее требование продлевать не надо. "Сейчас мы это все утрясаем", — отметил Моисеев.

Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами истекает 30 апреля. О том, что Минфин предлагает продлить требование еще на год, стало известно в начале марта.

Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса.

Ранее правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами – они должны были зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В июне 2024 года этот порог был снижен до 60%.