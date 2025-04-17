На Украине заявили, что сделку по недрам с США подпишут "уже сегодня"

Киев и Вашингтон могут "уже сегодня" подписать промежуточный документ в рамках работы над соглашением об ископаемых.

Как заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, при этом на этой неделе окончательного текста документа еще не будет. "Меморандум - это краткий документ, предложенный американской стороной. И прямо сейчас происходит согласование последних слов", - сказал он. Отмечается, что с 24 апреля возобновятся переговоры Украины и США в режиме личных встреч, сообщает "РБК-Украина".

Ранее The Washington Post написала, что сделка с США о недрах выглядит так, будто Украина должна выплачивать репарации. Об этом заявил высокопоставленный украинский чиновник. В Киеве пришли в ужас от сделки. Однако президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому "большими проблемами", если он откажется от подписания сделки.