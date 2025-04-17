ЦБ РФ допустил повышение ключевой ставки

Банк России рассмотрит повышение ключевой ставки.

Как сказано в материалах регулятора, в марте месячный рост цен с исключением сезонности продолжил замедляться, однако до сих пор остается высоким. При этом ценовое давление стало более разнородным по группам товаров и услуг. По данным ЦБ РФ, рост цен на непродовольственные товары максимально замедлился, тогда как продовольственные товары и услуги дорожали высокими темпами.

Увеличение спроса все еще опережает возможности наращивания выпуска многих товаров и услуг. Отмечается, что денежно-кредитная политика Банка России нацелена на возвращение инфляции к 4% в 2026 году. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, регулятора рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается тренд на замедление инфляции, хотя в марте рост цен на транспортные услуги несколько изменил картину. В первом квартале инфляция, вероятно, была ниже прогноза Центрального банка РФ, можно ожидать ее замедления до 6,5-7,5% к концу 2025 года (против 9,9% в конце 2024 года).