Путин объявил о создании нацпроекта в сфере космоса

Скоро в России утвердят новый нацпроект по развитию космической отрасли. Об этом 16 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, передают "Известия".

"В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме", — сказал Путин.

По его словам, в рамках нового нацпроекта будут сформулированы ближайшие и долгосрочные цели космической программы России. Российский лидер добавил, что это поможет ставить актуальные задачи перед наукой и системой образования.

Он также добавил, что реализация нацпроекта в сфере космической отрасли должна, в том числе, способствовать развертыванию системы беспилотников в России.