Бывшего губернатора Курской области отправили в СИЗО

Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова на два месяца отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мещанский районный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Смирнова и его адвоката об избрании в отношении бывшего главы региона более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации.

Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О задержании экс-главы Курской области стало известно 16 апреля.