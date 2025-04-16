16 Апреля 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поручил усилить контроль за выловом рыбы в Астраханской области

Сегодня Игорь Бабушкин провёл совещание по вопросу сохранения водных биоресурсов и ситуации с природными пожарами в Астраханской области. Обсуждали вопросы по организации рыболовецкого сезона, а также меры для обеспечения пожарной безопасности в регионе.

Глава региона подчеркнул – важно не допустить дальнейшего истощения запасов Волги, поэтому работу всех контрольно-надзорных ведомств следует усилить. Это касается не только любительской рыбалки, но и промысловых предприятий. Особенно учитывая, что, по приказу Минсельхоза России в течение всего 2025 года введен полный запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области.

«Вылов должен осуществляться строго в соответствии с действующими правилами. А с нарушителями нужно разбираться, вплоть до отказа в выдаче разрешений на добычу биоресурсов. И, конечно, они должны возместить ущерб», – заявил губернатор.

Сейчас в Астраханской области продолжается весенняя путина, она продлится до 20 мая. Астраханский отдел рыбоохраны Волго-Каспийского территориалтного Управления Росрыболовства, Региональное УМВД и Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области ведут постоянную борьбу с браконьерством. Охранные мероприятия проводятся по линии Росрыболовства.

«Если есть сомнения в её незаконном происхождении, а руководство отказывается предоставлять необходимые документы, цеха нужно закрывать и опечатывать до выяснения всех причин. Кроме того, нужно постоянно проверять рынки на предмет реализации сомнительной рыбной продукции», – считает Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Сотрудниками Пограничного управления проведено 686 рейдов, в ходе которых выявлено 65 фактов нарушения правил рыболовства. Кроме того, представителями УМВД изъято 860 метров сетей и 20 плавсредств.

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов отметил, что помимо браконьерства одной из главных причин такой ситуации с рыбой является низкий уровень воды в Волге.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Еще одним вопросом повестки стало обсуждение обстановки с природными пожарами. Астраханская область вошла в число регионов, где сохраняется повышенная угроза возникновения и распространения пожаров. При этом, по статистике МЧС, основная причина возгораний – неконтролируемый пал сухой травы. Министр региональной безопасности Астраханской области Александр Тимофеев доложил, что на текущий момент в регионе зарегистрировано 697 ландшафтных пожаров, что на 15% больше, чем в прошлом году. При этом на протяжении двух лет лесные пожары в Астраханской области отсутствуют. На сегодняшний день возгораний в лесах не зафиксировано. Согласно сводному плану всего для тушения лесных пожаров привлечено 1226 человек и 356 единиц техники.

Губернатор поручил поставил задачу регулярно патрулировать потенциально опасные участки, а также усилить профилактическую работу и состав добровольных пожарных дружин.

Теги: игорь бабушкин, пожары, вылов воблы, путина, правила рыболовства


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