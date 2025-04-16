16 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов на площадке МИД предложил организовать поставки вологодской продукции в страны Азии через порт Архангельска и Северный морской путь 

Губернатор Вологодской области принимает участие в Заседании Совета глав регионов при Министерстве иностранных дел России. В ходе заседания Георгий Филимонов выступил с предложением - организовать поставки вологодской продукции в страны Азии через порт Архангельска и Северный морской путь 

«Поднял вопрос о логистике грузов продукции лесопромышленного комплекса, металлургической промышленности, сельского хозяйства и химического производства из Вологодской области через порт Архангельска и Северный морской путь, чтобы разгрузить восточный полигон железной дороги, ускорить сроки поставки и сделать постоянно действующий круглогодичный транспортный коридор поставок продукции из Вологодчины в Китай и страны Юго-Восточной Азии. На это есть большой запрос со стороны наших партнёров», – рассказал Георгий Филимонов по итогам Заседания в своем телеграмм-канале.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Напомним, Вологодская область  активно развивает сотрудничество с регионами КНР. Сейчас идет подготовка к запуску контейнерного маршрута «Вологда – Шанхай», Регион наращивает объемы экспорта, выстраивая экономическое сотрудничество с руководством китайских провинций Шэньси, Цзянсу, Хунань, Хэйлуцзян. 

Отметим, что в составе торгпредства РФ в КНР уже закреплена должность торгового представителя Вологодской области.

«Выражаю искреннюю благодарность Министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову и заместителю Министра иностранных дел России, статс-секретарю МИД России Евгению Сергеевичу Иванову за поддержку наших инициатив, которые направлены на развитие партнерских отношений Вологодской области с регионами других стран», – добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Некоторое время назад на площадке МИДа прошла презентация потенциала Вологодской области для представителей посольств иностранных государств и зарубежных компаний. В рамках мероприятия также прошла личная встреча Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Теги: георгий филимонов, сергей лавров, северный морской путь, вологодская продукция


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