16 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Начался прием заявок на гранта «Агростартап» для аграриев Вологодской области

Конкурс на гранты поддержки для предприятий АПК проводится в регионе ежегодно. Он предоставляет возможность поддержать тех аграриев, которые которые начинают развитие производства.

«Крестьянско-фермерские хозяйства вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Вологодской области и страны в целом. Системная поддержка сельхозтоваропроизводителей - наш стратегический приоритет. Как одно из направлений этой работы реализуем гранты «Агростартап». В этом году предусмотрели более 30 миллионов рублей в областном бюджете на предоставление субсидий начинающим сельхозпроизводителям. Выберем несколько победителей, каждый получит от трех до восьми миллионов рублей господдержки. Прием заявок на участие в конкурсе уже открыт и продлится до 16 мая включительно», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Подать заявку на грант могут крестьянские (фермерские) хозяйства или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 2025 году или будущие фермеры, которые обязуются зарегистрироваться в качестве КФХ или ИП в случае победы в конкурсе. Кроме того, подать заявку могут участники Специальной военной операции, которым будут начислены дополнительные баллы при экспертной оценке.

Финансовая поддержка оказывается на условиях софинансирования из расчета: 90% стоимости проекта - средства гранта, 10% - собственные средства участника конкурса. Использовать господдержку можно на приобретение земельных участков; строительство, ремонт и модернизацию производственных объектов, подключение их к сетям; приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и птицы; приобретение сельхозтехники, оборудования и транспорта. На расходование средств гранта отводится 18 месяцев со дня получения.

Коллаж, посевная кампания(2023)|Фото: Накануне.RU

Заявки от фермеров принимают на Портале предоставления мер государственной поддержки по ссылке. Задать интересующие вопросы можно специалистам «Вологодского информационно-консультационного центра АПК» по электронной почте или по номеру телефона (8172) 23-01-23 (доб. 0249).

Теги: гранты, апк, георгий филимонов, агростартап, конкурс заявок, фермеры


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