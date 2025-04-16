Задержан экс-губернатор курской области Алексей Смирнов – источник

Силовики задержали экс-губернатора курской области Алексея Смирнова, об этом сообщают источник "Ведомостей", а также Telegram-каналов Mash и Shot. Официального комментария пока нет.

Источник газеты сообщил, что полиция провела со Смирновым следственные действия сегодня рано утром.

По данным Mash, показания на Смирнова дал бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин, арестованный по делу о хищении при строительстве фортификаций. По информации Shot, вместе со Смирновым задержан вице-губернатор Курской области Алексей Дедов.

Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 года, в декабре он ушел в отставку по собственному желанию. Его сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В Кремле объяснили кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе, на территории которого идут боестолкновения с ВСУ.